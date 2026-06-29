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Єдина допомога, яка потрібна Білорусі, - це більше здорового глузду, - речниця Єврокомісії

Анітта Гіппер відповіла на питання про необхідність зовнішньої допомоги Білорусі для уникнення участі у війні. 

Єдина допомога, яка потрібна Білорусі, - це більше здорового глузду, - речниця Єврокомісії
Аніта Гіппер
Фото: uatv.ua

Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер наголосила, що для того, щоб не бути втягнутою у війну Росії проти України, Білорусі "достатньо дотримуватися здорового глузду".

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання про необхідність зовнішньої допомоги Білорусі для уникнення участі у війні, повідомляє Укрінформ

"Єдина допомога, яка потрібна Білорусі, - це більше здорового глузду, щоб не дозволити себе втягнути у цю війну", - сказала речниця.

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Водночас Єврокомісія вважає, що Білорусь вже є частиною російської агресії.

"Росія втягує Білорусь у цю війну, поглиблюючи відносини з Лукашенком... Куди б не прийшла Росія, вона несе із собою руйнування, як ми бачили. А через те, що Білорусь сприяє військовій агресії Росії, ми продовжуватимемо запроваджувати санкції", - зазначила Гіппер.

Речниця також вирішила не надавати оцінки можливості того, що Білорусь стане безпосереднім учасником війни.

"Ми не обговорюватимемо такі сценарії. Вже і так є реальність на місцях, а саме те, що Білорусь надає повну підтримку Росії. Ми також бачили, що зробив Лукашенко з точки зору гібридних загроз щодо ЄС, включаючи інструменталізацію мігрантів, і саме тому ми вжили цілеспрямованих дій проти його режиму", - пояснила Гіппер.

Нещодавно видання The Wall Street Journal писало, що Росія тисне на Білорусь, намагаючись відкрити новий фронт у війні проти України. Джерела WSJ стверджують, що Москва погрожує Мінську скороченням фінансової підтримки, від якої залежить Білорусь.

  • 19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретранслятори, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території. 
  • Президент України озвучив ультиматум - Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно. З 22 червня ретранслятори, які діяли на території Білорусі, припинили роботу.
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