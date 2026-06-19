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Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів у Білорусі

"Якщо він це не зробить, зробимо ми".

Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скептично ставиться до слів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про небажання втягувати країну у війну проти України.

Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в п’ятницю в Києві, пише "Інтерфакс.Україна".

За його словами, на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретрансляційні системи, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території

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Зеленський закликав їх демонтувати, заявивши, що в іншому випадку Україна може зробити це самостійно.

"Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягненим у війну, він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим у війну – це може бути втягнута ціла його країна, втягнута Росією: вони з перших днів цієї війни вбили дітей і дорослих – ракети летіли з Білорусі, з його країни. І тоді він також дзвонив і вибачався, і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив", – сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Росія продовжуватиме тиснути на Білорусь, щоб втягнути її у війну, та підкреслив, що Україна буде реагувати на такі дії.

"Не треба зайві слова. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку", – сказав президент України.

Зеленський додав, що, на його думку, Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.

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"Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", – сказав він.

Окремо президент України заявив, що Білорусь також може обмежити постачання нафтопродуктів, які, за його словами, використовуються російською армією у війні проти України.

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