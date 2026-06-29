Унаслідок рекордної за інтенсивністю комбінованої атаки Сил оборони, у Волгограді знищений цех важливого оборонного заводу «Титан-Барикади» , паралізована робота стратегічних НПЗ в Уфі та Ярославлі, а окупований Крим залишився без світла та космічного зв'язку.

Фото: ASTRA дим після атаки у Волгограді

Три ракети «Фламінго» вдарили по цехах заводу «Титан-Барикади» у Волгограді в ніч на 27 червня 2026 року. Влучання важкої «голови» означає вихід із ладу на місяці. Це легко перевірити, бо завод «Кремній Ел» і досі ще на етапі розбору завалів кранами та ремонту даху, а туди прилітали Storm Shadow з набагато слабшими бойовими частинами. У Волгограді теж для агресора все сумно – один із цехів просто перестав існувати. Судячи з того, що є вбиті та поранені – на тривоги в РФ реагувати не модно і це добре: верстати іноді купити можна швидше, ніж навчити персонал.

«Титан-Барикади» – це одне з небагатьох підприємств на всю Росію (разом із єкатеринбурзьким «Заводом №9»), яке має обладнання та компетенції для надскладного металургійного процесу – відливання, кування, автофретування та глибокого свердління великокаліберних гарматних стволів.

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Саме тут, окрім «Іскандерів», роблять артилерійську частину для 152-мм САУ «Мста-С» та їхніх новітніх «Коаліція-СВ». «Титан-Барикади» також займається модернізацією та випуском стволів для важкої артилерії Резерву Верховного Головнокомандування – 203-мм САУ 2С7М «Малка» (модернізований «Піон») та 130-мм берегових комплексів А-222 «Берег». Ствол для «Мсти» живе близько 2000-2500 пострілів, після чого його треба міняти, інакше снаряди починають розсіюватись зовсім не за паспортом або взагалі рвуться в казеннику. Винесення виробничих ліній, унікальних токарно-карусельних верстатів, ковальських пресів і цеху гальваніки б'є по РФ болючіше, ніж втрата пари складів із БК.

Фото: Генштаб Результати удару ракет по заводу 'Титан-Барикади'

Сили оборони дістали два з трьох НПЗ в Уфі 25 червня – «Башнєфть-Уфанафтохім» і «Башнєфть-Новойл». Уфа, на секундочку, це 1800 км по прямій повітрям. Місцеві жителі фіксували густий чорний дим і кілька осередків займання в промисловій зоні. Вибиті установки грубої очистки нафти – обидва НПЗ втратили до половини потужності. Враховуючи, що вони виробляли до 6% палива РФ, криза буде тільки поглиблюватися. Бо якщо Московський НПЗ «терміново» ремонтують по пів року, то вони черпнули дно по запчастинах та підрядниках (не думаю, що бригад по ремонту ЕЛОУ-АВТ було багато).

Паралельно прилетіло по критичному вузлу логістики – нафтоперекачувальній станції «Второво» у Владимирській області. Це найбільший у Європі пункт наливних нафтопродуктів, який качає паливо прямо на Москву та забезпечує московський авіаційний вузол. Влучання дрона в розподільчу систему фактично перекрило одну з головних паливних артерій столиці РФ, створивши каскадний збій у постачанні світлих нафтопродуктів.

Фото: СБУ Нафтоперекачувальна станція 'Второво'

На День Конституції України, 28 червня, влаштували парний винос НПЗ. Перший – Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї. Це один із ключових заводів південного кластера РФ, що працює на забезпечення угруповання військ в Україні. Рій безпілотників пробив локальну ППО, уламки та прямі влучання спричинили масштабну пожежу. Адміністрація району підтвердила пошкодження технологічних газових труб і магістральних ліній електропередачі. Завод частково зупинили, на Кубань зараз екстрено перекидають аварійні бригади. Ми продовжуємо сушити південь, який традиційно багато витрачає палива на полив і звідки постачається Крим.

Другий погорілець за 28 червня – Ярославський НПЗ («Славнєфть-ЯНОС»). Завод розташований на відстані близько 700 км від українського кордону. Це стратегічне підприємство, що постачає паливо в центральні регіони РФ і на північний флот. Прильоти по резервуарному парку та вакуумних установках викликали такий хаос, що силовикам довелося повністю перекривати федеральну трасу на виїзді з Ярославля в бік Москви майже на годину, поки МНС намагалося локалізувати полум'я.

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Це не просто локальні пожежі на НПЗ. Ми свідомо запускаємо каскадну кризу: вибиваємо виробництво за Уралом і одночасно ріжемо труби розподілу біля самої Москви. Логістичне плече видовжується, цистерн не вистачає, авіаційний вузол столиці РФ починає смоктати пальне з резервів. Ціль, звісно, економіка – компанії-перевізники банкрутують, бо китайські вантажівки в кредиті, страждають аграрії, доставка, таксі.

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Окупований Крим вигрібає в режимі нон-стоп. У ніч на 28 червня під роздачу потрапила Сакська ТЕЦ. Місцеві нарахували понад 16 вибухів за годину – рій дронів методично перемелював інфраструктуру станції. Супутники NASA FIRMS зафіксували потужні теплові аномалії прямо в районі резервуарів із паливом та трансформаторних підстанцій ТЕЦ. Станція потужністю майже 150 МВт живила ключові військові об'єкти окупантів на заході півострова, включно з аеродромом у Новофедорівці. Результат – у Сімферополі та Севастополі введено жорсткі графіки відключень світла (від двох до пʼяти годин), у містах лягли світлофори, а окупаційна адміністрація заявляє про «екстрені ремонтні роботи».

Фото: тг-канал Кримський вітер Пожежа на Сакській ТЕЦ

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Окрім енергетики, у Криму жорстко прилетіло по центру космічного зв'язку в районі Вітіного під Євпаторією. Це унікальний об'єкт далекого космічного зв'язку, який росіяни використовували для координації роботи свого супутникового угруповання військово-наукового призначення та наведення високоточної зброї. Зафіксовано щонайменше три прильоти балістичних ракет, на об'єкті знищено дорогу радіолокаційну апаратуру та антенні комплекси. Це величезна територія з вразливими радіотелескопами, фазованими антенними решітками та надчутливою приймальною апаратурою, що забезпечує зв'язок із російським супутниковим угрупованням (включно із системою ГЛОНАСС та супутниками радіотехнічної розвідки «Ліана»).

Два з шести таких комплексів уражені – втрати в дальній авіації, у центрах космічного зв'язку та виробництві палива такі, що можна було б відливати Авдіївки із золота прямо в РФ, але пенсіонерам у Кремлі захотілося в історію.

На півдні Росії під удар потрапила військова логістика. У Ростовській області рій дронів атакував логістичний вузол у районі комплексу «Самбецькі висоти», який використовувався як перевалювальна база для техніки та особового складу перед відправкою на Донбас. У результаті прильотів зафіксовано щонайменше 12 поранених серед обслуговуючого персоналу та знищення кількох одиниць вантажної техніки. Окупанти намагалися приховати факт удару, але потік швидких у напрямку Таганрога сховати не вдалося. Знищений повністю міст на Новоазовськ – «сухопутний коридор» в Крим продовжує всихати.

Фото: соцмережі Вражений ЗСУ міст в окупованому Новоазовську

Щоб розуміти масштаб операції: інтенсивність нальотів за ці дні стала рекордною за весь 2026 рік. Міноборони РФ офіційно заявило, що лише в ніч проти 25 червня їхня ППО нібито «перехопила» 269 українських БПЛА над 11 областями. У ніч проти 27 червня вони відзвітували про «збиття» ще 213 дронів над 12 регіонами. За фактом це означає, що українські Сили безпілотних систем свідомо запускають величезні рої-приманки, які перевантажують канали та розряджають боєкомплект російських ЗРК «Панцир» і «Тор», після чого в порожні зони залітають важкі ударні дрони та ракети, що виносять цілі на місяці ремонту.

Чи вийде привести дідів у Кремлі до реальності? Не впевнений. Судячи з того, що Путін уже за десять км під Сумами, оточив ЗСУ під Старим Осколом, узяв Куп'янськ узимку, а тепер стоїть на західній околиці і РФ має деякі проблеми з паливом, то він воює на Марсі. А повернути його з Марса на Землю – не дуже проста справа. Але ми продовжуємо роботу, бо їхня армія заправляється, отримує стволи та наводить ракети тут, на Землі.