З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
ГоловнаСуспільствоВійна

«Титан-Барикади», НПЗ і Центр космічного зв'язку: Сили оборони провели масштабну комбіновану операцію

Унаслідок рекордної за інтенсивністю комбінованої атаки Сил оборони, у Волгограді знищений цех важливого оборонного заводу «Титан-Барикади», паралізована робота стратегічних НПЗ в Уфі та Ярославлі, а окупований Крим залишився без світла та космічного зв'язку.

дим після атаки у Волгограді
Фото: ASTRA
дим після атаки у Волгограді

Три ракети «Фламінго» вдарили по цехах заводу «Титан-Барикади» у Волгограді в ніч на 27 червня 2026 року. Влучання важкої «голови» означає вихід із ладу на місяці. Це легко перевірити, бо завод «Кремній Ел» і досі ще на етапі розбору завалів кранами та ремонту даху, а туди прилітали Storm Shadow з набагато слабшими бойовими частинами. У Волгограді теж для агресора все сумно – один із цехів просто перестав існувати. Судячи з того, що є вбиті та поранені – на тривоги в РФ реагувати не модно і це добре: верстати іноді купити можна швидше, ніж навчити персонал.

«Титан-Барикади» – це одне з небагатьох підприємств на всю Росію (разом із єкатеринбурзьким «Заводом №9»), яке має обладнання та компетенції для надскладного металургійного процесу – відливання, кування, автофретування та глибокого свердління великокаліберних гарматних стволів.

Реклама

Саме тут, окрім «Іскандерів», роблять артилерійську частину для 152-мм САУ «Мста-С» та їхніх новітніх «Коаліція-СВ». «Титан-Барикади» також займається модернізацією та випуском стволів для важкої артилерії Резерву Верховного Головнокомандування – 203-мм САУ 2С7М «Малка» (модернізований «Піон») та 130-мм берегових комплексів А-222 «Берег». Ствол для «Мсти» живе близько 2000-2500 пострілів, після чого його треба міняти, інакше снаряди починають розсіюватись зовсім не за паспортом або взагалі рвуться в казеннику. Винесення виробничих ліній, унікальних токарно-карусельних верстатів, ковальських пресів і цеху гальваніки б'є по РФ болючіше, ніж втрата пари складів із БК.

Результати удару ракет по заводу 'Титан-Барикади'
Фото: Генштаб
Результати удару ракет по заводу 'Титан-Барикади'

Сили оборони дістали два з трьох НПЗ в Уфі 25 червня – «Башнєфть-Уфанафтохім» і «Башнєфть-Новойл». Уфа, на секундочку, це 1800 км по прямій повітрям. Місцеві жителі фіксували густий чорний дим і кілька осередків займання в промисловій зоні. Вибиті установки грубої очистки нафти – обидва НПЗ втратили до половини потужності. Враховуючи, що вони виробляли до 6% палива РФ, криза буде тільки поглиблюватися. Бо якщо Московський НПЗ «терміново» ремонтують по пів року, то вони черпнули дно по запчастинах та підрядниках (не думаю, що бригад по ремонту ЕЛОУ-АВТ було багато).

Читайте такожНафтовий параліч РФ: чому нинішня криза — це лише розминка перед катастрофою

Паралельно прилетіло по критичному вузлу логістики – нафтоперекачувальній станції «Второво» у Владимирській області. Це найбільший у Європі пункт наливних нафтопродуктів, який качає паливо прямо на Москву та забезпечує московський авіаційний вузол. Влучання дрона в розподільчу систему фактично перекрило одну з головних паливних артерій столиці РФ, створивши каскадний збій у постачанні світлих нафтопродуктів.

Нафтоперекачувальна станція 'Второво'
Фото: СБУ
Нафтоперекачувальна станція 'Второво'

На День Конституції України, 28 червня, влаштували парний винос НПЗ. Перший – Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї. Це один із ключових заводів південного кластера РФ, що працює на забезпечення угруповання військ в Україні. Рій безпілотників пробив локальну ППО, уламки та прямі влучання спричинили масштабну пожежу. Адміністрація району підтвердила пошкодження технологічних газових труб і магістральних ліній електропередачі. Завод частково зупинили, на Кубань зараз екстрено перекидають аварійні бригади. Ми продовжуємо сушити південь, який традиційно багато витрачає палива на полив і звідки постачається Крим.

Другий погорілець за 28 червня – Ярославський НПЗ («Славнєфть-ЯНОС»). Завод розташований на відстані близько 700 км від українського кордону. Це стратегічне підприємство, що постачає паливо в центральні регіони РФ і на північний флот. Прильоти по резервуарному парку та вакуумних установках викликали такий хаос, що силовикам довелося повністю перекривати федеральну трасу на виїзді з Ярославля в бік Москви майже на годину, поки МНС намагалося локалізувати полум'я.

Реклама

Це не просто локальні пожежі на НПЗ. Ми свідомо запускаємо каскадну кризу: вибиваємо виробництво за Уралом і одночасно ріжемо труби розподілу біля самої Москви. Логістичне плече видовжується, цистерн не вистачає, авіаційний вузол столиці РФ починає смоктати пальне з резервів. Ціль, звісно, економіка – компанії-перевізники банкрутують, бо китайські вантажівки в кредиті, страждають аграрії, доставка, таксі. 

Читайте такожАналіз крові. Про ворожу логістику

Окупований Крим вигрібає в режимі нон-стоп. У ніч на 28 червня під роздачу потрапила Сакська ТЕЦ. Місцеві нарахували понад 16 вибухів за годину – рій дронів методично перемелював інфраструктуру станції. Супутники NASA FIRMS зафіксували потужні теплові аномалії прямо в районі резервуарів із паливом та трансформаторних підстанцій ТЕЦ. Станція потужністю майже 150 МВт живила ключові військові об'єкти окупантів на заході півострова, включно з аеродромом у Новофедорівці. Результат – у Сімферополі та Севастополі введено жорсткі графіки відключень світла (від двох до пʼяти годин), у містах лягли світлофори, а окупаційна адміністрація заявляє про «екстрені ремонтні роботи».

Пожежа на Сакській ТЕЦ
Фото: тг-канал Кримський вітер
Пожежа на Сакській ТЕЦ

Читайте такожСтратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ

Окрім енергетики, у Криму жорстко прилетіло по центру космічного зв'язку в районі Вітіного під Євпаторією. Це унікальний об'єкт далекого космічного зв'язку, який росіяни використовували для координації роботи свого супутникового угруповання військово-наукового призначення та наведення високоточної зброї. Зафіксовано щонайменше три прильоти балістичних ракет, на об'єкті знищено дорогу радіолокаційну апаратуру та антенні комплекси. Це величезна територія з вразливими радіотелескопами, фазованими антенними решітками та надчутливою приймальною апаратурою, що забезпечує зв'язок із російським супутниковим угрупованням (включно із системою ГЛОНАСС та супутниками радіотехнічної розвідки «Ліана»).

Два з шести таких комплексів уражені – втрати в дальній авіації, у центрах космічного зв'язку та виробництві палива такі, що можна було б відливати Авдіївки із золота прямо в РФ, але пенсіонерам у Кремлі захотілося в історію.

На півдні Росії під удар потрапила військова логістика. У Ростовській області рій дронів атакував логістичний вузол у районі комплексу «Самбецькі висоти», який використовувався як перевалювальна база для техніки та особового складу перед відправкою на Донбас. У результаті прильотів зафіксовано щонайменше 12 поранених серед обслуговуючого персоналу та знищення кількох одиниць вантажної техніки. Окупанти намагалися приховати факт удару, але потік швидких у напрямку Таганрога сховати не вдалося. Знищений повністю міст на Новоазовськ – «сухопутний коридор» в Крим продовжує всихати.

Вражений ЗСУ міст в окупованому Новоазовську
Фото: соцмережі
Вражений ЗСУ міст в окупованому Новоазовську

Щоб розуміти масштаб операції: інтенсивність нальотів за ці дні стала рекордною за весь 2026 рік. Міноборони РФ офіційно заявило, що лише в ніч проти 25 червня їхня ППО нібито «перехопила» 269 українських БПЛА над 11 областями. У ніч проти 27 червня вони відзвітували про «збиття» ще 213 дронів над 12 регіонами. За фактом це означає, що українські Сили безпілотних систем свідомо запускають величезні рої-приманки, які перевантажують канали та розряджають боєкомплект російських ЗРК «Панцир» і «Тор», після чого в порожні зони залітають важкі ударні дрони та ракети, що виносять цілі на місяці ремонту.

Чи вийде привести дідів у Кремлі до реальності? Не впевнений. Судячи з того, що Путін уже за десять км під Сумами, оточив ЗСУ під Старим Осколом, узяв Куп'янськ узимку, а тепер стоїть на західній околиці і РФ має деякі проблеми з паливом, то він воює на Марсі. А повернути його з Марса на Землю – не дуже проста справа. Але ми продовжуємо роботу, бо їхня армія заправляється, отримує стволи та наводить ракети тут, на Землі.

Кирило Данильченко ака Ронін
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies