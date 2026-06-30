Глава держави зазначив, що нещодавно Сили оборони вже досягали чотирьох таких російських центрів – не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах.

Президент Володимир Зеленський підтвердив повторний удар по центру космічного звʼязку «Дубна» у Московській області.

“Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку «Дубна» у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні”, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що від державного кордону України до цього обʼєкта більш ніж 500 кілометрів. Нещодавно Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів – не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах.

Президент додав, що готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога.