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Зеленський підтвердив повторний удар по центру космічного звʼязку «Дубна» у Московській області

Глава держави зазначив, що нещодавно Сили оборони вже досягали чотирьох таких російських центрів – не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах.

Зеленський підтвердив повторний удар по центру космічного звʼязку «Дубна» у Московській області
український безпілотник у небі над Московською областю
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський підтвердив повторний удар по центру космічного звʼязку «Дубна» у Московській області. 

“Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку «Дубна» у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні”, – повідомив Зеленський. 

Він зазначив, що від державного кордону України до цього обʼєкта більш ніж 500 кілометрів. Нещодавно Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів – не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах. 

Президент додав, що готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога.

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