Росіяни знову вдарили по Запоріжжю, є поранені

Російська армія завдала удару по Запоріжжю, поранено чотири людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Травми отримали 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років.
Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано.
У МВС повідомили, що Запоріжжя атакували дроном. На місці влучання на відкритій території загорілися уламки безпілотника.
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено двоповерхову будівлю та п’ять легкових автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу.
- Упродовж минулої доби російська армія завдала 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Через це три людини загинули, і ще 18 поранені.