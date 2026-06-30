Росіяни знову вдарили по Запоріжжю, є поранені

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська армія завдала удару по Запоріжжю, поранено чотири людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Травми отримали 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років.

Реклама

Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано.

У МВС повідомили, що Запоріжжя атакували дроном. На місці влучання на відкритій території загорілися уламки безпілотника.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено двоповерхову будівлю та п’ять легкових автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу.