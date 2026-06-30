У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову вдарили по Запоріжжю, є поранені

Унаслідок атаки пошкоджено будівлю.

Росіяни знову вдарили по Запоріжжю, є поранені

Російська армія завдала удару по Запоріжжю, поранено чотири людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Травми отримали 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років.

Реклама

Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано. 

У МВС повідомили, що Запоріжжя атакували дроном. На місці влучання на відкритій території загорілися уламки безпілотника.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено двоповерхову будівлю та п’ять легкових автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу.

  • Упродовж минулої доби російська армія завдала 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Через це три людини загинули, і ще 18 поранені. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies