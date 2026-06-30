Росіяни атакували два райони Полтавської області. Пошкоджено навчальний заклад і промисловість

За інформацією ОВА, поранених немає.

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Учора вдень і вночі 30 червня Росія декілька разів била по Полтавській області. В Миргородському районі дрон упав на відкритій території, внаслідок чого загорілася суха рослинність.

Уламки і вибухова хвиля пошкодили електроопору, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. На другій локації в цьому районі дрон влучив по території промислового підприємства.

«Унаслідок атаки горіла суха рослинність», – розповів очільник адміністрації.

У Кременчуцькому районі ворог атакував територію одного з навчальних закладів. Пошкоджено будівлю. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.