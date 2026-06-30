Росіяни атакували два райони Полтавської області. Пошкоджено навчальний заклад і промисловість

Учора вдень і вночі 30 червня Росія декілька разів била по Полтавській області. В Миргородському районі дрон упав на відкритій території, внаслідок чого загорілася суха рослинність.
Уламки і вибухова хвиля пошкодили електроопору, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. На другій локації в цьому районі дрон влучив по території промислового підприємства.
«Унаслідок атаки горіла суха рослинність», – розповів очільник адміністрації.
У Кременчуцькому районі ворог атакував територію одного з навчальних закладів. Пошкоджено будівлю. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.
- Учора внаслідок нічних ударів частина Полтавської області опинилася без електроживлення. Одна людина постраждала.