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Росіяни атакували два райони Полтавської області. Пошкоджено навчальний заклад і промисловість

За інформацією ОВА, поранених немає. 

Росіяни атакували два райони Полтавської області. Пошкоджено навчальний заклад і промисловість
БпЛА"Гєрань-3" серії "У" (ілюстративне фото)
Фото: ГУР

Учора вдень і вночі 30 червня Росія декілька разів била по Полтавській області. В Миргородському районі дрон упав на відкритій території, внаслідок чого загорілася суха рослинність.

Уламки і вибухова хвиля пошкодили електроопору, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. На другій локації в цьому районі дрон влучив по території промислового підприємства. 

«Унаслідок атаки горіла суха рослинність», – розповів очільник адміністрації. 

У Кременчуцькому районі ворог атакував територію одного з навчальних закладів. Пошкоджено будівлю. В усіх випадках обійшлося без постраждалих. 

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