Вночі зафіксували влучання 13 російських дронів у 10 місцях, уламки впали на двох локаціях

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У ніч на 30 червня російська армія запустила по території України 154 безпілотники різних типів. Сили оборони знешкодили 138 із них, а 13 дронів влучили.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 30 червня (з 18:00 29 червня) противник атакував 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел – рф., Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 відомо, що ППО збила та подавила 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 30 червня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.