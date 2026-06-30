У Запорізькій області росіяни вбили трьох людей і поранили 18

Упродовж минулої доби російська армія завдала 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Через це три людини загинули, і ще 18 поранені.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, вчора у Запоріжжі через дрон, що вибухнув поруч із автобусом, були поранені пасажири: дівчата 14 та 16 років, а також п'ятеро дорослих, віком від 23 до 64 років. Перед цим через атаку безпілотника на маршрутку загинули три людини.

Війська РФ здійснили 24 авіаудари по Малокатеринівці, Комишувасі, Розумівці, Веселянці, Григорівці, Новоолександрівці, Листівці, Петропавлівці, Любицькому, Данилівці, Любимівці, Підгірному, Новому Полю, Новосолошиному, Рибальському, Оріхову, Верхній Терсі, Сонячному, Червоному Яру, Широкому, Омельнику, Долинці, Копанях та Бабашах.

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712 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Річне, Новоолександрівку, Новояковлівку, Михайло-Лукашеве, Канівське, Калинівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Цвіткове, Рибне, Верхню Терсу, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Придорожнє та Гірке.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Гуляйпільському, Білогір’ю, Чарівному та Новоселівці.

235 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Новоселівці, Варварівці, Придорожньому та Гіркому.

Надійшло 95 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.