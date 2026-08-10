Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою

На безпілотнику, який виявили в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, знайшли сліди ДНК, який раніше вже фігурував у розслідуванні займання в логістичному центрі компанії DHL у Лейпцигу.

Як пише Die Zeit, наразі немає доказів, які б безпосередньо пов'язували два інциденти між собою.

Увечері 4 серпня в еропорту Лейпциг/Галле поблизу українських транспортних літаків виявили безпілотник, оснащений вибуховим пристроєм і детонатором.

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За інформацією Die Zeit, записи камер відеоспостереження показують, що близько 19:30 безпілотник врізався у крило українського літака "Антонов". У крилах літаків зазвичай розташовані паливні баки, що могло створити додаткову небезпеку.

Після зіткнення дрон відскочив від крила та впав на землю. Чому вибуховий пристрій не спрацював, наразі невідомо. Сам вибуховий пристрій згодом знайшли на певній відстані від безпілотника – ймовірно, він від'єднався під час зіткнення.

Невдовзі після цього інший літак не зміг здійснити посадку через закриття злітно-посадкової смуги та пішов на друге коло. Під час цього маневру він зіткнувся з невеликим невстановленим літальним апаратом, який, імовірно, також був дроном.

Як пише Bild, ДНК, виявлену на знайденому безпілотнику, наразі не вдалося ідентифікувати та пов'язати з конкретною особою.

Водночас генетичний слід може збігатися з ДНК, яку раніше виявили під час розслідування займання в логістичному центрі DHL у Лейпцигу в 2024 році.

Die Zeit наголошує, що на цей момент немає доказів зв'язку між цими двома випадками.

У липні 2024 року на об'єкті DHL загорілася авіапосилка. Через затримку з відправленням вона вибухнула ще на землі. За даними німецької розвідки, посилку могли підкласти в межах операції, організованої на замовлення Росії.

Подібні випадки з посилками, які перевозили DHL та інша логістична компанія DPD, також фіксували у Великій Британії та Польщі.

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У вересні 2025 року литовські правоохоронці заявили про викриття російської агентурної мережі, яку підозрювали у підготовці диверсій та інших атак у Європі.

У березні 2026 року Генеральна прокуратура Литви висунула обвинувачення п'ятьом особам у межах цього розслідування.

Водночас зв'язок між цими справами та інцидентом в аеропорту Лейпциг/Галле наразі не встановлений.

Німецькі правоохоронці продовжують розслідування обставин появи безпілотників та встановлюють їхнє походження.