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П'ята хвиля спеки у Європі загрожує річкам, енергетиці і сільському господарству

У багатьох країнах оголосили високий і червоний рівні небезпеки.

П'ята хвиля спеки у Європі загрожує річкам, енергетиці і сільському господарству
спека у Британії
Фото: EPA/UPG

Цього тижня Європу охопить чергова хвиля аномальної спеки, яка підвищує ризик лісових пожеж, загрожує врожаю та висушує басейни найбільших річок регіону.

За даними метеорологів, у вівторок температура на півночі Франції наблизиться до 40 градусів, на півдні Англії стовпчики термометрів сягнуть 35 градусів, а у Франкфурті в п'ятницю очікують до 38 градусі, передає Bloomberg

П'ята за рік масштабна хвиля спеки блокує дощові хмари і перешкоджає поповненню Дунаю, По і Рейну, де критично низький рівень води вже ускладнив судноплавство й виробництво електроенергії. Зокрема, рівень води в Рейні біля ключового вузла Кауб упав до рекордних 16 сантиметрів, а до п'ятниці може знизитися до 4 сантиметрів.

Поодинокі грози в Альпах суттєво не змінять ситуацію з обмілінням водойм. Через зростання попиту на кондиціонування увечері ціни на електроенергію у Франції і Німеччині перевищили 170 євро за мегават-годину проти 20 євро вдень.

У багатьох країнах оголосили високий і червоний рівні небезпеки. Суха спекотна погода посилює загрозу лісових пожеж у Великобританії, Іспанії, Франції, Німеччині й Італії. 

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