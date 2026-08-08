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Енергосистема України, за попередніми прогнозами, пройшла період рекордної серпневої спеки без застосування графіків погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, українська енергосистема змогла уникнути дефіциту потужності завдяки низці заходів. Зокрема, енергетики вчасно скоригували графіки літніх ремонтів на електростанціях, у тому числі на енергоблоках атомних електростанцій.

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Також максимально залучили доступні потужності розподіленої газової генерації та збільшили обсяги імпорту електроенергії.

"Усе це дозволило уникнути дефіциту потужності в системі України", – зазначив Шмигаль.

Міністр подякував енергетикам, які продовжували ремонтувати та відновлювати пошкоджені об’єкти, підключати нові генерувальні потужності та посилювати захист енергетичної інфраструктури попри складні погодні й безпекові умови.

Окремо Денис Шмигаль відзначив українців, які дослухалися до закликів енергетиків та змінили режим споживання електроенергії в періоди найбільшого навантаження.