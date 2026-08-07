Нацбанк спростив умови кредитування для агросектору і стратегічних підприємств

Національний банк України запровадив комплекс заходів для підтримки підприємств стратегічних галузей, зокрема агропромислового комплексу.

Як ідеться на сайті НБУ, рішення ухвалили для подолання наслідків воєнних дій, атак на критичну інфраструктуру і руйнувань морської експортної логістики.

Зокрема, з 1 липня по 1 вересня банки отримали право не визнавати дефолт боржників у разі короткострокової реструктуризації боргу терміном до одного року, якщо фінансові труднощі компанії спричинені війною.

Для підтримки агровиробників НБУ пом'якшив вимоги до застави у вигляді сільськогосподарської продукції. Банкам дозволили збільшити коефіцієнт ліквідності такої застави з 0,4 до 0,75, розраховувати її вартість за фактичними залишками, а також продовжити граничний строк дії кредитного договору з 12 до 18 місяців. Це дасть змогу аграріям залучати додаткові кошти для покриття витрат на зберігання врожаю та пошук нових логістичних шляхів.

Крім того, регулятор запровадив єдині підходи до врахування дворівневих гарантійних інструментів, і це має сприяти залученню фінансування за програмою ЄС Ukraine Facility, й уточнив правила підрахунку днів прострочення за споживчими кредитами фізичних осіб.

Нові правила набирають чинності з 8 серпня.