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Міжнародні резерви України у липні зменшилися і становили $51,2 млрд

У липні Нацбанк продав на ринку 4,75 мільярда доларів, а придбав лише 1,8 мільйона доларів.

Міжнародні резерви України у липні зменшилися і становили $51,2 млрд
НБУ
Фото: пресслужба НБУ

Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили майже 51,2 мільярда доларів, зменшившись за місяць на 0,1%. 

Про це повідомив Національний банк.

Така динаміка виникла через валютні інтервенції НБУ і виплати за державним боргом. Ці витрати незначно перевищили надходження від міжнародних партнерів і продаж валютних облігацій. Поточний обсяг резервів покриває 4,2 місяця майбутнього імпорту, що дозволяє зберігати стійкість валютного ринку.

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У липні Нацбанк продав на ринку 4,75 мільярда доларів, а придбав лише 1,8 мільйона доларів. Водночас на валютні рахунки уряду надійшло понад 1,6 мільярда доларів. З цієї суми 683,3 мільйона доларів надав МВФ, 498,7 мільйона залучили через Світовий банк, а ще 458,6 мільйона отримали від розміщення валютних ОВДП.

Окремо ЄС надав 5,1 мільярда доларів у межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти мають цільове призначення і не зараховуються до резервів напряму. Проте уряд конвертував у гривню 3,43 мільярда доларів із цієї суми через НБУ, і це додатково поповнило міжнародні резерви.

На обслуговування й погашення державного боргу в іноземній валюті Україна спрямувала 515,4 мільйона доларів, де більшість коштів пішла на виплати за ОВДП. Також держава сплатила 174,2 мільйона доларів Міжнародному валютному фонду. 

Додатково резерви зросли на 300,6 мільйона доларів завдяки переоцінці фінансових інструментів і зміні курсів валют.

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