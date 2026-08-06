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Кабмін змінив правила розподілу електроенергії для критично важливих об’єктів

Переліки таких об’єктів формуватимуть окремо для зимового і літнього періодів.

Кабмін змінив правила розподілу електроенергії для критично важливих об’єктів
Засідання уряду
Фото: Кабмін

Кабмін ухвалив рішення змінити розподіл електроенергії в країні. Відтепер переліки критично важливих об’єктів формуватимуть окремо для зимового і літнього періодів.

Про це повідомив керівник Міненерго Денис Шмигаль.

За його словами, під час складання списків фахівці враховуватимуть сезонні особливості роботи енергосистеми і межі споживання електричної потужності. Такий підхід має дозволити ефективніше планувати використання ресурсів і підвищити загальну стабільність енергосистеми України.

Оновлений механізм також допоможе збільшити обсяги електроенергії, доступні для побутових споживачів, і забезпечить більш рівномірний розподіл світла між різними регіонами, запевнив Шмигаль.

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