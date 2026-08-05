Міністр агрополітики Висоцький: На світові ринки може не потрапити понад 30 млн тонн агропродукції з України

Все це через російські обстріли портів.

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Понад 30 млн тонн української аграрної продукції можуть не потрапити на світові ринки через блокування морського експорту.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі Reuters, цитує Мінагрополітики.

За його словами, російські атаки на цивільні судна і портову інфраструктуру зупинили рух до портів Великої Одеси у пік збору врожаю.

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Зупинка морської логістики вже призвела до падіння внутрішніх цін на зернові й олійні культури в середньому на 30%. За підсумками цього року прямі втрати українського агросектору можуть сягнути від $1,5 до $3 млрд.

Висоцький зазначив, що наша держава намагається перенаправити вантажі залізницею, автошляхами і через дунайські порти. Однак ці маршрути можуть забезпечити лише половину пропускної спроможності портів Великої Одеси, які раніше щомісяця відправляли близько 6 мільйонів тонн продукції.

Тепер Кабмін ухвалив рішення відкоригувати механізм визначення мінімально допустимих експортних цін на зерно і олійні культури, а також розробляє нові фінансові й логістичні інструменти допомоги фермерам.

Міністр наголосив, що Україна забезпечує 6% світового експорту пшениці й 11% кукурудзи, а також залишається одним із головних постачальників рослинних олій у світі.