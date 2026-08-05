Бренд PUMA заявив про повне знищення логістичного комплексу Росією

Через втрачені запаси в Україні може виникнути дефіцит товарів бренду.

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Унаслідок російського удару в ніч проти 5 серпня був повністю знищений логістичний комплекс PUMA в Україні. Про це повідомила компанія на своїй сторінці в Instagram.

У PUMA зазначили, що ніхто зі співробітників не постраждав.

Через знищення складських запасів компанія попередила про можливі тимчасові перебої з товарами. Дефіцит може відчуватись протягом найближчих тижнів та навіть місяців.

«Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити асортимент», – додали у PUMA.

Росія била по складах та логістичних центрах великих компаній

Вночі російська атака зруйнувала сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Жертвами удару стали 3 людей, ще 8 – поранені.

Також ворог вдарив по двох ключових логістичних комплексах «Епіцентру», загинув працівник. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, повідомили у компанії.

Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс маркетплейсу ROZETKA у Броварах на Київщині. Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень.

Через російський обстріл загинули шестеро працівників мережі «Сільпо». Пожежі стались одразу на 2 розподільчих центрах.