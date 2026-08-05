СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Бренд PUMA заявив про повне знищення логістичного комплексу Росією

Через втрачені запаси в Україні може виникнути дефіцит товарів бренду.

Бренд PUMA заявив про повне знищення логістичного комплексу Росією
Росія знищила логістичний комплекс з товарами PUMA
Фото: PUMA

Унаслідок російського удару в ніч проти 5 серпня був повністю знищений логістичний комплекс PUMA в Україні. Про це повідомила компанія на своїй сторінці в Instagram.

У PUMA зазначили, що ніхто зі співробітників не постраждав.

Через знищення складських запасів компанія попередила про можливі тимчасові перебої з товарами. Дефіцит може відчуватись протягом найближчих тижнів та навіть місяців.

«Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити асортимент», – додали у PUMA.

Росія била по складах та логістичних центрах великих компаній

  • Також ворог вдарив по двох ключових логістичних комплексах «Епіцентру», загинув працівник. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, повідомили у компанії.
  • Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс маркетплейсу ROZETKA у Броварах на Київщині. Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies