Бренд PUMA заявив про повне знищення логістичного комплексу Росією

Унаслідок російського удару в ніч проти 5 серпня був повністю знищений логістичний комплекс PUMA в Україні. Про це повідомила компанія на своїй сторінці в Instagram.
У PUMA зазначили, що ніхто зі співробітників не постраждав.
Через знищення складських запасів компанія попередила про можливі тимчасові перебої з товарами. Дефіцит може відчуватись протягом найближчих тижнів та навіть місяців.
«Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити асортимент», – додали у PUMA.
Росія била по складах та логістичних центрах великих компаній
- Вночі російська атака зруйнувала сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Жертвами удару стали 3 людей, ще 8 – поранені.
- Також ворог вдарив по двох ключових логістичних комплексах «Епіцентру», загинув працівник. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, повідомили у компанії.
- Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс маркетплейсу ROZETKA у Броварах на Київщині. Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень.
- Через російський обстріл загинули шестеро працівників мережі «Сільпо». Пожежі стались одразу на 2 розподільчих центрах.
- Російський ракетний удар пошкодив логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS. Об'єкт зазнав кількох прямих влучань.
- Внаслідок російської атаки вночі повністю згорів центральний склад продукції компанії LIQUI MOLY в Україні. Через пожежу компанія втратила значні запаси продукції. Йдеться про автомобільні мастила та автохімію.