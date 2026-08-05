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«Укрзалізниця» звернулась до пасажирів після смертельної атаки Росії

В компанії просять людей не залишатись на платформах під час тривоги.

«Укрзалізниця» звернулась до пасажирів після смертельної атаки Росії
Ілюстративне фото
Фото: УЗ

«Укрзалізниця» звернулася до пасажирів із закликом не залишатися на залізничних об'єктах під час масованих російських атак.

Про це компанія повідомила після чергового обстрілу.

В УЗ наголосили, що під час повітряної тривоги перебування на вокзалах, станціях і платформах є небезпечним. Пасажирів просять негайно пройти до укриття, якщо воно є поруч, або відійти на безпечну відстань від об'єктів залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей.

У компанії також зазначили, що під час масованих атак рух поїздів у регіонах, які можуть стати цілями, оперативно зупиняють із міркувань безпеки.

«Життя точно вартує більше, аніж можливість пропустити електричку», – пояснили в компанії.

Контекст

Вночі Росія вдарила по залізниці у Броварському районі. На станції в селі Квітневе загинули 8 людей. Ще 3 – поранені. Жертви обстрілу чекали на потяг, який запізнювався.

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