«Укрзалізниця» звернулась до пасажирів після смертельної атаки Росії

«Укрзалізниця» звернулася до пасажирів із закликом не залишатися на залізничних об'єктах під час масованих російських атак.
Про це компанія повідомила після чергового обстрілу.
В УЗ наголосили, що під час повітряної тривоги перебування на вокзалах, станціях і платформах є небезпечним. Пасажирів просять негайно пройти до укриття, якщо воно є поруч, або відійти на безпечну відстань від об'єктів залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей.
У компанії також зазначили, що під час масованих атак рух поїздів у регіонах, які можуть стати цілями, оперативно зупиняють із міркувань безпеки.
«Життя точно вартує більше, аніж можливість пропустити електричку», – пояснили в компанії.
Контекст
Вночі Росія вдарила по залізниці у Броварському районі. На станції в селі Квітневе загинули 8 людей. Ще 3 – поранені. Жертви обстрілу чекали на потяг, який запізнювався.