«Укрзалізниця» звернулась до пасажирів після смертельної атаки Росії

В компанії просять людей не залишатись на платформах під час тривоги.

«Укрзалізниця» звернулася до пасажирів із закликом не залишатися на залізничних об'єктах під час масованих російських атак.

Про це компанія повідомила після чергового обстрілу.

В УЗ наголосили, що під час повітряної тривоги перебування на вокзалах, станціях і платформах є небезпечним. Пасажирів просять негайно пройти до укриття, якщо воно є поруч, або відійти на безпечну відстань від об'єктів залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей.

У компанії також зазначили, що під час масованих атак рух поїздів у регіонах, які можуть стати цілями, оперативно зупиняють із міркувань безпеки.

«Життя точно вартує більше, аніж можливість пропустити електричку», – пояснили в компанії.

Контекст

Вночі Росія вдарила по залізниці у Броварському районі. На станції в селі Квітневе загинули 8 людей. Ще 3 – поранені. Жертви обстрілу чекали на потяг, який запізнювався.