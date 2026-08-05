На окупованій території Херсонської області дедалі більше населених пунктів залишаються без мобільного зв'язку та інтернету.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Місцеві жителі повідомляють, що стабільний сигнал зберігається лише у великих містах, та й там мережа працює з постійними перебоями.
У селах ситуація ще гірша – люди можуть тижнями залишатися без можливості здійснити навіть звичайний телефонний дзвінок.
Люди не можуть оперативно викликати швидку допомогу, втрачається можливість підтримувати зв'язок із рідними та ускладнюється повідомлення про надзвичайні ситуації.
Окупаційна адміністрація не пояснює причин зникнення зв'язку та не називає термінів відновлення роботи мережі.
- У липні російська окупаційна влада запровадила у кримському Джанкої жорсткі обмеження на роботу мобільного зв'язку та інтернету. Відтепер комунікації працюватимуть лише вісім годин на добу, а решту часу мережу повністю вимикатимуть.