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На окупованій території Херсонщини села тижнями залишаються без зв’язку, – Спротив

Люди, зокрема, не можуть оперативно викликати швидку допомогу та ускладнюється повідомлення про надзвичайні ситуації.

На окупованій території Херсонщини села тижнями залишаються без зв’язку, – Спротив

На окупованій території Херсонської області дедалі більше населених пунктів залишаються без мобільного зв'язку та інтернету. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Місцеві жителі повідомляють, що стабільний сигнал зберігається лише у великих містах, та й там мережа працює з постійними перебоями.

У селах ситуація ще гірша – люди можуть тижнями залишатися без можливості здійснити навіть звичайний телефонний дзвінок. 

Люди не можуть оперативно викликати швидку допомогу, втрачається можливість підтримувати зв'язок із рідними та ускладнюється повідомлення про надзвичайні ситуації.

Окупаційна адміністрація не пояснює причин зникнення зв'язку та не називає термінів відновлення роботи мережі.

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