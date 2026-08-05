Президент Володимир Зеленський провів наради з військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісу президента.

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У першому півріччі 2026 року постачання ракет Україні для систем протиповітряної оборони від партнерів скоротилося втричі порівняно з 2025 роком.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після наради з військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісу президента.

“Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя”, – сказав Зеленський.

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Під час наради було визначено порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.

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Також обговорили ситуацію на фронті, де ключова увага наразі зосереджена на Костянтинівці та Слов’янську у Донецькій області.

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, начальник Генштабу ЗСУ Ігор Скибюк та виконувач обов'язків Міністра оборони України Євгеній Хмара доповіли про стан підрозділів, їхні потреби у безпілотниках та фінансуванні.

Під час наради також йшлося про кадрові зміни у ЗСУ.

Окрім того, Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністра України Сергія Корецького. Очільник уряду разом із представниками українського бізнесу готують заходи на підтримку підприємницької та логістичної активності в Україні.

Сили оборони та розвідка визначили пріоритети на серпень для далекобійних санкцій і продовження операцій проти російських нафтових об’єктів та нафтопереробки.

“Важливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами”, – підсумував Зеленський.