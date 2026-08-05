Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 27 атак.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Розпочалася 1624-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 89 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 709 дронів-камікадзе та здійснили 3214 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Бунякине, Рижівка, Яструбине, Степанівка, Уланове, Пустогород та Безсалівка Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми та Нові Вирки Сумської області.

Реклама

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, п’ять артилерійських систем та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 23 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Лимана, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 14 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Ставків, а також у напрямках Чернещини, Ольгівки, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Пискунівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Федорівка Друга, Никифорівка та Маркове.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки та Новопавлівки.

Реклама

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 27 атак. Ворог виявляв активність у районах Родинського та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Новоолександрівки, Торецького, Шахового, Софіївки, Чернігівки, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Шевченка, Василівки, Удачного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у напрямках населених пунктів Новогеоргіївка, Рибне та Піддубне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 16 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Воздвижівки, Цвіткового, Різдвянки, Рівного, Староукраїнки, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Павлівки та Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.