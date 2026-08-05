Росія атакувала 28 балістичними і протикорабельними ракетами. Жодну не збили

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У ніч на 5 серпня, починаючи з 18:00 4 серпня, Росія атакувала 4 протикорабельними ракетами «Циркон/Онікс», 24 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», 115 ударними БпЛА. Дронами била з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і окупованих Донецька і Криму. Ракетами – з Брянської, Курської і Ростовської областей.

Більшість дронів були реактивними. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Основний напрямок удару – Київщина!» – йдеться у повідомленні.

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Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила/подавила 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Минулого тижня президент повідомив про дефіцит ракет для збиття балістики. Вже під час попередньої атаки перехоплювачів забракло. Вночі 5 серпня, незадовго після опівночі, Росія запустила десятки ракет і реактивних дронів на столицю й область. В Києві вбито одну людину, щонайменше 26 поранені. В області загинули 14 людей, понад 20 отримали поранення.