Росіяни вбили на Херсонщині одну людину і поранили 18

Окупанти пошкодили 9 багатоповерхівок та 12 приватних будинків.

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Минулої доби російська армія вбила у Херсонській області одну людину і поранила 18.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили автозаправну станцію, господарські споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Микільське, Понятівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Кізомис, Берислав, Раківка, Урожайне, П'ятихатки, Чарівне, Нововознесенське, Дудчани, Саблуківка, Любимівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Хрещенівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Тягинка, Високе, Козацьке та місто Херсон.

Учора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей.