Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, повідомили у компанії.

Цієї ночі російська армія вдарила по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії “Епіцентр”. Унаслідок атаки загинув працівник, повідомили у компанії.

Знищено стратегічні логістичні потужності. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні.

Унаслідок масованого ракетного удару ворог одночасно вразив два ключові логістичні комплекси компанії.

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У Києві повністю згорів логістичний центр на вул. Віскозній – один із ключових логістичних об’єктів компанії. У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє людей отримали поранення та перебувають у лікарні.

Внаслідок прямих ракетних влучань повністю знищено два великі складські комплекси.

Ще одна ракета влучила безпосередньо у виробничий майданчик заводу “Epicentr Ceramic Corporation”. Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів співробітників – 20 автівок вигоріли вщент.

“Ми змушені ухвалити надзвичайно важке рішення – зупинити виробництво на заводі “Epicentr Ceramic Corporation”. Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні”, – йдеться у пресрелізі.

Фото: Епіцентр К

За попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше – близько двох років.

“Саме тому нашим першочерговим завданням сьогодні є оперативне перенесення виробництва за кордон, щоб забезпечити безперервну роботу компанії та виконання своїх зобов’язань перед партнерами й споживачами”, – додали у компанії.

В “Епіцентрі” зазначили, що масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити.