Financial Times: Трамп відмовився передати Україні додаткові ракети для Patriot

Дональд Трамп начебто відхилив прохання Володимира Зеленського про передачу сотень додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Президент США пояснив рішення нестачею таких ракет на американських складах. Він також заявив, що Вашингтону потрібні ці боєприпаси для захисту своїх військових баз на тлі війни на Близькому Сході.

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FT зазначає, що російська атака в ніч проти 5 серпня показала вразливість української системи ППО. Через це великі міста України можуть залишатися під загрозою нових ударів напередодні зимового періоду.

Водночас США досі не ухвалили й остаточного рішення щодо передачі Україні технологій для самостійного виробництва ракет до Patriot.

Раніше під час саміту НАТО в Туреччині Трамп заявляв, що Вашингтон може дозволити Україні виробляти ці ракети. Однак згодом він висловив обережнішу позицію.

«Ми розглядаємо це питання. Це надзвичайно потужна зброя, і ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому надаємо ліцензію», – заявляв Трамп в інтерв'ю Financial Times.

Контекст

Як президент України повідомив в інтерв’ю Axios, під час зустрічі з главою Білого дому він попросив терміново надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Вони необхідні, аби захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак взимку.

Україна потребує так званого «зимового пакета», а це близько 300 ракет-перехоплювачів. Запаси в Україні майже вичерпані, а без них країна не зможе ефективно протистояти балістичним ударам Росії.