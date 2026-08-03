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Президент анонсував спеціальне засідання РНБО для оцінки виконання планів стійкості

Раніше Володимир Зеленський висловлював невдоволення темпами підготовки. 

Президент анонсував спеціальне засідання РНБО для оцінки виконання планів стійкості
Президент Володимир Зеленськийє
Фото: ОПУ

Цього тижня Рада нацбезпеки і оборони збереться на засідання в спеціальному форматі для перевірки виконання планів стійкості областей. Про це президент Володимир Зеленський повідомив 3 серпня на нараді з послами, пише РБК-Україна

На засіданні проведуть оцінку виконання й невиконання планів. Будуть доповіді тих, хто не виконує плани стійкості.

«Відповідно на основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави», – сказав він.

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Секретарем РНБО від сьогодні є Ігор Клименко, який раніше був міністром внутрішніх справ. 

Плани стійкості 

Після важкого через російські спрямовані по енергетиці удари опалювального сезону влада вирішила напрацювати плани стійкості. В березні регіони представили свої напрацювання на засіданні РНБО, і Рада затвердила усі їх, окрім київського.

Столиці сказали допрацювати план і презентувати ще раз. При цьому голова КМДА Віталій Кличко сказав, що в випадку інших міст плани підписували голови ОВА, а план столиці змусили підписувати його. Він пов’язав це з небажанням центральної влади фінансувати місто.

Зрештою Київ вклався у відведений дедлайн: 10 березня Київрада проголосувала за план. Більше про це – в матеріалі Лесі Падалки “Заради тепла. Як Київ приймав план стійкості між дедлайном президента і забаганками депутатів”.

У червні Кличко звинуватив уряд у невиконанні своєї частини зобов'язань. За його словами, уряд заявив місту, що допомагатиме лише фінансуванням, а до виконання робіт держава «практично не матиме» відношення. 

У липні президент сказав, що новий голова уряду Сергій Корецький працюватиме над прискоренням виконання планів стійкості. 

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