Президент анонсував спеціальне засідання РНБО для оцінки виконання планів стійкості

Цього тижня Рада нацбезпеки і оборони збереться на засідання в спеціальному форматі для перевірки виконання планів стійкості областей. Про це президент Володимир Зеленський повідомив 3 серпня на нараді з послами, пише РБК-Україна.

На засіданні проведуть оцінку виконання й невиконання планів. Будуть доповіді тих, хто не виконує плани стійкості.

«Відповідно на основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави», – сказав він.

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Секретарем РНБО від сьогодні є Ігор Клименко, який раніше був міністром внутрішніх справ.

Плани стійкості

Після важкого через російські спрямовані по енергетиці удари опалювального сезону влада вирішила напрацювати плани стійкості. В березні регіони представили свої напрацювання на засіданні РНБО, і Рада затвердила усі їх, окрім київського.

Столиці сказали допрацювати план і презентувати ще раз. При цьому голова КМДА Віталій Кличко сказав, що в випадку інших міст плани підписували голови ОВА, а план столиці змусили підписувати його. Він пов’язав це з небажанням центральної влади фінансувати місто.

Зрештою Київ вклався у відведений дедлайн: 10 березня Київрада проголосувала за план. Більше про це – в матеріалі Лесі Падалки “Заради тепла. Як Київ приймав план стійкості між дедлайном президента і забаганками депутатів”.

У червні Кличко звинуватив уряд у невиконанні своєї частини зобов'язань. За його словами, уряд заявив місту, що допомагатиме лише фінансуванням, а до виконання робіт держава «практично не матиме» відношення.

У липні президент сказав, що новий голова уряду Сергій Корецький працюватиме над прискоренням виконання планів стійкості.