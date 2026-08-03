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Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах і протидіяти російському впливу

Потрібно зберегти міжнародну підтримку України незалежно від політичних змін.

Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах і протидіяти російському впливу
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів активізувати роботу напередодні виборів у країнах-партнерах, щоб протидіяти російському впливу та зберегти міжнародну підтримку України незалежно від політичних змін.

Про це Президент заявив під час щорічної наради з послами у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, найближчим часом розпочнеться важливий виборчий період у низці держав, зокрема у Німеччині, Ізраїлі, США, а згодом – у Франції та інших країнах.

"Росія ніколи не втрачає можливості втрутитися у вибори через гібридні методи, фінансові вкиди та дестабілізацію. Ми всі розуміємо ці загрози", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не втручається у внутрішні справи інших держав. Водночас він закликав дипломатів активніше працювати не лише з урядами, а й із суспільством, молоддю та медіа, щоб протидіяти російській пропаганді й формувати стійку підтримку України незалежно від результатів виборів.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності захищати інтереси українських громад за кордоном та зазначив, що сучасна дипломатія має бути більш динамічною, адаптивною і використовувати нові формати комунікації.

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