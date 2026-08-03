Зеленський: пріоритетом українських послів має бути антибалістичний проєкт «Фрея»

Пріоритетом українських дипломатів має бути антибалістична ініціатива «Фрея» в Європі, а також робота над новими дроновими угодами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на нараді дипломатів у Києві, передає кореспондент LB.

«Вашим пріоритетом має бути наш антибалістичний проєкт “Фрея”... Найгірший наслідок війни Росії проти України – буде зростати глобальна балістична загроза. Україна може виробляти ракету і пускову. Але нам потрібні інші комплектуючі і деталі», – сказав він.

За словами Зеленського, до проєкту вже долучилися 10 країн, зокрема, Данія, Франція, Іспанія, Швеція. Він відкритий для інших учасників.

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Президент наголосив на важливості участі послів у цьому процесі.

«Посол має знати, скільки ракет до ППО є в країні його роботи та як зробити, щоб вони були не на складі, а в наших пускових установках», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що вимога домовлятися про постачання зброї з-за кордону стосується всіх послів.

«Кожен посол має привозити зброю. Ракети потрібні, фінанси. Це пряма робота послів», – вважає Зеленський.

Посол України в Чехії Василь Зварич, якого готуються призначити заступником міністра закордонних справ, зауважив, що антибалістична коаліція викликає великий інтерес і поставив запитання про стратегічну мету «Фреї»: чи може вона стати основою озброєння країн НАТО?

Відповідаючи на запитання про «Фрею», Зеленський сказав, що в розвитку цього проєкту є три треки. Але він може говорити лише про один. За словами президента, «це має бути наша антибалістична система. Є ракети, є пускова – треба деякі деталі. Ми зібрали виробників цих деталей. Також нам треба фінансування. Ті країни, хто мають ракети Patriot, – ми їх чекаємо в антибалістичній ініціативі». Україні потрібно сто таких систем, додав Володимир Зеленський.

Проєкт «Фрея»

Російські балістичні атаки залишаються для України особливо болючими через дефіцит ракет, здатних їх відбивати. Запаси антибалістики ще більше вичерпалися через війну на Близькому Сході. Цього року було вже декілька атак, коли Україна не змогла збити жодної балістичної ракети, оскільки не мала, чим. Поки що боротися з балістикою в Україні можуть лише ракети PAC-3 для систем ППО Patriot.

На тлі цього Україна активізувала намагання створити власну систему ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Забезпечити виробництво всього необхідного самостійно вона не може, тому пропонує долучитися іноземним партнерам. Антибалістична система «Фрея» має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.

Прототип системи має бути готовим до середини 2027-го, говорили в РНБО. Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. Минулого місяця компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.