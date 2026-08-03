На Кубі знову стався блекаут

Пізно ввечері в неділю на Кубі сталася аварія в національній енергосистемі. Унаслідок цього вся країна знову залишилася без електроенергії.

Як пише CNN, про це повідомила державна електроенергетична компанія у соціальних мережах.

Недільній блекаут став першим у серпні. У липні на острові відбулися три масштабні відключення електроенергії.

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Державна енергетична компанія не розповіла подробиць щодо причин відключення.

Куба має труднощі з імпортом палива після захоплення США президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні. Венесуела була найближчим союзником Гавани. Мексика також припинила експорт палива через тиск з боку Сполучених Штатів.

Тиск США поступово спонукає владу Куби до проведення деяких економічних реформ.

У липні прем’єр-міністр Мануель Марреро Крус заявив, що уряд схвалив перший проєкт за участю іноземних інвестицій, який передбачає імпорт і продаж палива. Також майже 200 компаній на острові отримали дозвіл займатися оптовим розподілом палива.

Законодавці також схвалили низку заходів, що дозволяють приватні інвестиції в туристичну галузь. Вона зазнала значних збитків після того, як великі готельні мережі залишили країну через санкції США, а авіарейси почали скасовувати через дефіцит палива.

Водночас уряд визнав, що ці зміни мають поступовий характер і для того, щоб масштабні економічні реформи дали помітний результат, знадобиться час.