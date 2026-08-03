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Трамп анонсував на сьогодні переговори з Іраном

Американський президент погрожує Тегерану небаченими атаками. 

Трамп анонсував на сьогодні переговори з Іраном
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп анонсував на понеділок перемовини з Іраном. У коментарі журналістам на борту Air Force One американський лідер сказав, що вирішив призупинити атаки на Іран, передають CBS News.

Він укотре повторив, що збирався завдати по іранцях «найбільших атак з часів Другої світової війни». Інші подробиці невідомі. 

«Для них це було б катастрофою, вони не хотіли б, щоб ми це зробили», – сказав президент Сполучених Штатів про заплановані атаки.

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Дональд Трамп назвав угоду «неминучою». За його словами, вона включатиме питання Ормузької протоки і «денуклеаризації Ірану». 

За інформацією CNN, Вашингтон планував нову серію атак по Ірану на вихідних, що минули. 2 серпня Трамп сказав, що Штати готові відмовитися від нових ударів, якщо найближчим часом досягнуть домовленості з Іраном. Він заявив, що з відповідним проханням до нього звернулися країни Близького Сходу й сам Іран.

Потенційна домовленість повинна включати негайне і безумовне відкриття Ормузької протоки, заблокованої Іраном, а також усунення іранської ядерної загрози. 

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни декларували цілями усунення ракетної і ядерної загрози Ірану та зміну там режиму. Після численних ударів загинули високопосадовці КВІР і верховний лідер Алі Хаменеї. Наступником став його син, але це не привело до деескалації.

Сторони двічі домовлялися про перемир'я, покликане дати можливість напрацювати угоду про повноцінний мир, і обидва рази домовленості зривалися. З метою тиску Іран блокує важливий морський шлях транспортування нафти – Ормузьку протоку, а також атакує країни Перської затоки, що є союзниками США і мають їхні військові бази. 

За інформацією New York Times, Іран розглядав удар по українському порту після атаки на його судно в Каспійському морі. 

Станом на кінець липня внаслідок операції проти Ірану отримали поранення 624 американські військові. 14 загинули, писало BBC. Інформація про жертв у Ірані відрізняється від джерела до джерела, але вимірюється тисячами, якщо враховувати і військових, і цивільних. Були загиблі в внаслідок ударів по Перській затоці, а також в Ізраїлі. 

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