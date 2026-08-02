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Медіа: В Румунії оголосили повітряну тривогу через ціль поблизу кордону з Україною

У прикордонному повіті Тулча в Румунії оголосили повітряну тривогу через повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

Медіа: В Румунії оголосили повітряну тривогу через ціль поблизу кордону з Україною
Фото: BBC

Міністерство оборони Румунії вранці 2 серпня оголосило повітряну тривогу в прикордонному повіті Тулча через виявлення повітряної цілі поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє News.ro.

За інформацією румунського оборонного відомства, близько 09:30 система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною.

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Після цього Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, яка надіслала жителям повіту Тулча попередження через систему RO-Alert.

"Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони сьогодні вранці, 2 серпня, близько 09:30 виявила повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. Національний військовий командний центр поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність вжиття заходів для оповіщення населення в повіті Тулча", – йдеться у повідомленні.

Згодом повітряна ціль зникла з радарів. У Міноборони Румунії уточнили, що вона рухалася поблизу кордону, однак не входила до повітряного простору країни.

Повітряну тривогу було скасовано приблизно о 09:52.

  • Румунія відкликала свого посла в РФ для консультацій та оголосила одного з російських дипломатів у Бухаресті персоною нон ґрата після неодноразових порушень російськими безпілотниками повітряного простору країни. 
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