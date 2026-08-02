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Європейський центральний банк представив 10 фінальних концепцій нового дизайну євробанкнот


П’ять проєктів присвячені культурі, ще п’ять – природі та дикій фауні.

Європейський центральний банк представив 10 фінальних концепцій нового дизайну євробанкнот
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Європейський центральний банк представив 10 фінальних концепцій нового дизайну євробанкнот, серед яких – зображення видатних діячів культури та європейської природи. Оновлення може стати першим повним редизайном паперових євро від моменту запровадження спільної валюти у 2002 році.

Про це пише The Guardian.

Минулого тижня президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард представила 10 пропозицій повного оновлення дизайну євробанкнот – першого відтоді, як паперові гроші єдиної європейської валюти надійшли в обіг у 2002 році. П’ять проєктів присвячені культурі, ще п’ять – природі та дикій фауні.

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Кожен із них пропонує власне графічне рішення кольорів і мотивів для банкнот номіналом 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Їхні основні теми та номінали були визначені Європейським центральним банком заздалегідь.

Культурне життя Європи на лицьовому боці банкнот представляють американсько-грецька оперна співачка Марія Каллас, німецький композитор Людвіг ван Бетховен, польсько-французька науковиця Марія Кюрі, автор роману «Дон Кіхот» Мігель де Сервантес, універсальний геній епохи Відродження Леонардо да Вінчі та австрійська пацифістка й лідерка руху за визволення жінок Берта фон Зуттнер. На зворотному боці пропонується зобразити сцени громадського мистецького та інтелектуального життя.

Один із варіантів нового дизайну банкноти євро
Фото: ЄЦБ
Один із варіантів нового дизайну банкноти євро
Один із варіантів нового дизайну банкноти євро
Фото: ЄЦБ
Один із варіантів нового дизайну банкноти євро

Для банкнот із природною тематикою обрали таких птахів, як стінолаз, зимородок, бджолоїдка, білий лелека, шилодзьобка та північна олуша. Їх пропонують зобразити на тлі різних ландшафтів, характерних для європейського континенту.

Добір культурних діячів ретельно збалансований, щоб представити різні частини єврозони, хоча в ньому помітно відсутні представники країн Балтії. Водночас до переліку увійшли митці та мислителі, яких складно пов’язати лише з однією державою: або тому, що їхня творчість виходила за межі національних кордонів, або через їхній власний міжнародний життєвий шлях.

Жоден із птахів, запропонованих для природної серії банкнот, не мешкає виключно в Європі. Водночас на зворотному боці таких купюр їх планують поєднати із зображеннями будівель, у яких розташовані політичні, судові та фінансові інституції ЄС у Брюсселі, Страсбурзі, Люксембурзі та Франкфурті.

Один із варіантів дизайну нової банкноти євро
Фото: ЄЦБ
Один із варіантів дизайну нової банкноти євро
Один із варіантів дизайну нової банкноти євро
Фото: ЄЦБ
Один із варіантів дизайну нової банкноти євро

Упродовж лише тижня після запуску опитування в ньому проголосували понад 6 мільйонів людей. 

Відгуки учасників опитування на сайті ЄЦБ, яке триватиме до 21 вересня, будуть враховані, але не стануть єдиним чинником під час визначення переможного дизайну наприкінці 2026 року. На остаточне рішення також вплинуть результати другого, кількісного опитування та висновок журі дизайнерів. Об’єднання культурної та природної тем у межах одного дизайну наразі не передбачається.

Нові банкноти, як і нинішні, друкуватимуть на папері, а не на полімері, який використовують у деяких країнах, зокрема у Великій Британії. Вони можуть надійти в обіг не раніше 2030 або 2031 року.

Усі 10 дизайнів, що увійшли до фінального відбору, були обрані з 1 241 заявки, поданої на відкритий конкурс у 2025 році. Їх створили митці та дизайнери, які зазвичай не займаються розробленням банкнот. Деякі з представлених проєктів суттєво відрізняються від паперових грошей, що використовуються в інших країнах світу.

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