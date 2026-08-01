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У Франції і Греції продовжують вирувати масштабні лісові пожежі

У Греції відомо про трьох загиблих пожежників.

У Франції і Греції продовжують вирувати масштабні лісові пожежі
Лісова пожежа у Франції
Фото: EPA/UPG

Масштабна лісова пожежа у французькому регіоні Прованс продовжила збільшуватися у суботу. Перед цим вдалося зупинити вогонь перед сусідніми містами. 

До гасіння залучили близько 1300 пожежників, оскільки полум'я спалахнула з новою силою і від п'ятниці знищило ще приблизно 1250 гектарів, передає Euronews

За даними місцевої влади, загалом до кінця тижня вигоріло вже 4 500 гектарів. Попри всі зусилля служб, 2500 жителів регіону досі не можуть повернутися до своїх домівок.

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Водночас найбільшу за останні 70 років лісову пожежу у Франції поблизу південно-західного міста Бордо вдалося взяти під контроль. Вогонь знищив 420 квадратних кілометрів соснового лісу. Пожежники зазначають, що в суботу вогонь не поширювався, але попри це пожежу ще не оголосили повністю зупиненою – на тертиорії все ще є осередки займання.

Тим часом у 20 французьких департаментах, переважно на сході та південному сході, діє помаранчевий рівень небезпеки через спеку. В районі Середземномор'я синоптики прогнозують від 35 до 39 градусів тепла, а вісім департаментів потерпають від високого ризику виникнення лісових пожеж.

У Греції сотні вогнеборців 1 серпня намагаються врятувати популярний прибережний курорт на північний захід від Афін, де операцію з гасіння значно ускладнюють сильні пориви вітру. 

За даними пожежної служби країни, понад 400 рятувальників за підтримки кількох десятків спеціалізованих літаків борються з вогнем у районі Порто-Гермено. 

Загалом цього тижня лісові пожежі спалахнули у кількох частинах Греції, зокрема, на популярному острові Крит, і на цей час під час гасіння вогню загинули троє пожежників.

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