Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією через масовий прорив мігрантів до Сеути

Париж привів у готовність мобільні підрозділи, літаки та дрони, а країни ЄС закликають до жорсткішої реакції на міграційну кризу.

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Франція посилила заходи безпеки на кордоні з Іспанією після масового прориву мігрантів до іспанського анклаву Сеута.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що запропонував Іспанії необхідну допомогу для подолання міграційної кризи.

За словами Макрона, міністри внутрішніх справ двох країн підтримують постійний контакт для координації дій.

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"Сеута не користується свободою пересування до решти Шенгенського простору. Водночас я доручив міністру внутрішніх справ за потреби посилити контроль на нашому кордоні з Іспанією. Уже розгорнуто чотири підрозділи мобільних сил, літаки та дрони", – повідомив французький президент.

Він зазначив, що ці заходи доповнюють механізми контролю, які Франція запровадила ще у 2020 році спільно з Іспанією для боротьби з нелегальною міграцією.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, із ранку четверга кордон Сеути перетнули близько 60 тисяч людей. Станом на вечір п'ятниці понад 48 тисяч із них уже добровільно повернулися до Марокко.

Як повідомляє France24, марокканські силовики застосовують кийки та сльозогінний газ, намагаючись стримати нові спроби прориву до анклаву.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ситуацію в Сеуті "неприйнятною" та наголосила, що ЄС не може дозволити в'їзд до Союзу без дотримання встановлених правил.

На тлі кризи Італія закликала розглянути питання про виключення Іспанії із Шенгенської зони. Цю позицію підтримали Фінляндія та Данія. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Марокко "негайно прийняти назад нелегальних мігрантів".

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також заявила, що ЄС має розглянути всі можливі заходи, включно з призупиненням участі Іспанії в Шенгенській зоні, наголосивши, що неконтрольована міграція становить загрозу для Європи.

Крім Франції, готовність надати допомогу Іспанії у врегулюванні ситуації висловила й Велика Британія.