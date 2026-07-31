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Новий законопроєкт про санкції проти РФ опинився під загрозою через суперечки в Конгресі США, – Reuters

Документ викликає суперечки через розширення повноважень президента США щодо скасування санкцій проти РФ.

Законопроєкт про нові санкції проти Росії зіткнувся зі значними труднощами у Конгресі США. Частина демократів і деякі республіканці висловлюють занепокоєння через додаткові повноваження, які документ надає президенту Дональду Трампу. 

Про це повідомляє Reuters.

Документ передбачає запровадження санкцій проти російських посадовців, а також 100% тарифів для п'яти найбільших імпортерів російських нафти та газу або країн, які допомагають Москві обходити американські санкції. Хоча держави у законопроєкті не названі, за даними агентства, йдеться, зокрема, про Китай, Індію та, ймовірно, окремі європейські країни та Японію.

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Водночас законопроєкт дозволяє президенту США скасовувати санкції проти Росії з міркувань національної безпеки. Саме ця норма викликала критику з боку проукраїнськи налаштованих демократів, які висловлюють занепокоєння через непослідовність позиції Дональда Трампа щодо України та Росії.

Деякі законодавці також пропонують відкласти розгляд документа до можливого посилення позицій Демократичної партії після виборів до Конгресу.

За інформацією Reuters, законопроєкт уже схвалили в Сенаті, однак у Палаті представників він зіткнувся з труднощами. Сенатор Рон Вайден і конгресмен Річард Ніл розкритикували документ, заявивши, що нові тарифні повноваження президента можуть призвести до зростання інфляції у США.

"Немає сумнівів, що уряд США повинен вжити рішучіших заходів проти покупців російських енергоносіїв, які підживлюють невиправдану війну проти України. Але останній проєкт Закону про санкції проти Росії – це рецепт до хаосу та вищих тарифів", – йдеться у їхній спільній заяві.

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