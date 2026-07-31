Польща викликала посла РФ через падіння російської ракети на своїй території

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у Варшаві після падіння російської ракети на території країни під час масованого обстрілу України 30 липня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Сьогодні Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв'язку з ракетою, яка вчора впала на території Польщі", — написав Туск у соцмережі X.
Прем'єр не уточнив подробиць розмови між польським зовнішньополітичним відомством та главою російського дипломатичного представництва у Варшаві.
Today, the Polish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador in connection with the missile that hit Polish territory yesterday.— Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026
- Близько 3:40 30 липня у польському повітряному просторі виявили невідомий об’єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16.
- Ймовірне місце падіння ракети встановили поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.
- За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, польські Повітряні сили мали збити ракету, якщо б вона продовжила політ.