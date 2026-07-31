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Польща викликала посла РФ через падіння російської ракети на своїй території

Подробиць діалогу між МЗС та послом РФ невідомі.

Польща викликала посла РФ через падіння російської ракети на своїй території
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у Варшаві після падіння російської ракети на території країни під час масованого обстрілу України 30 липня. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв'язку з ракетою, яка вчора впала на території Польщі", — написав Туск у соцмережі X.

Прем'єр не уточнив подробиць розмови між польським зовнішньополітичним відомством та главою російського дипломатичного представництва у Варшаві.

  • Близько 3:40 30 липня у польському повітряному просторі виявили невідомий об’єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16.
  • Ймовірне місце падіння ракети встановили поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.
  • За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, польські Повітряні сили мали збити ракету, якщо б вона продовжила політ.
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