Польща викликала посла РФ через падіння російської ракети на своїй території

Подробиць діалогу між МЗС та послом РФ невідомі.

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Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у Варшаві після падіння російської ракети на території країни під час масованого обстрілу України 30 липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв'язку з ракетою, яка вчора впала на території Польщі", — написав Туск у соцмережі X.

Прем'єр не уточнив подробиць розмови між польським зовнішньополітичним відомством та главою російського дипломатичного представництва у Варшаві.

Today, the Polish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador in connection with the missile that hit Polish territory yesterday. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026