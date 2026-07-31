Reuters: Росія вперше імпортувала морем бензин із Марокко

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія вперше імпортувала морем партію бензину АІ-92 обсягом близько 30 тисяч метричних тонн із Марокко.

Про це з посиланням на два джерела в галузі повідомляє Reuters.

За інформацією співрозмовників агентства, танкер під прапором Панами завантажив пальне в марокканському порту Танжер у середині липня. Наразі судно розвантажується в російському арктичному порту Мурманськ.

За даними джерел, постачальником вантажу є російська нафтова компанія Лукойл.

Водночас дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі (SPIMEX) свідчать, що бензин АІ-92 уже пропонується для залізничного транспортування зі станції "Кола", яка обслуговує порт Мурманськ.