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Українські рятувальники вирушили до Франції для допомоги у гасінні масштабних лісових пожеж

До складу підрозділи увійшли 70 осіб.

Українські рятувальники вирушили до Франції для допомоги у гасінні масштабних лісових пожеж
Українські рятувальники поїхали до Франції
Фото: ДСНС

Україна направила до Франції зведений підрозділ ДСНС для допомоги у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Це перша місія українських рятувальників із надання допомоги державі-члену Євросоюзу в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

До складу підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки: пожежні автоцистерни, вантажівки, медичний автомобіль та транспорт для перевезення особового складу.

У ДСНС зазначили, що українські рятувальники мають значний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема після російських ракетних ударів і масштабних пожеж.

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