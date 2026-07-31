Українські рятувальники вирушили до Франції для допомоги у гасінні масштабних лісових пожеж

Україна направила до Франції зведений підрозділ ДСНС для допомоги у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Це перша місія українських рятувальників із надання допомоги державі-члену Євросоюзу в межах Механізму цивільного захисту ЄС.
До складу підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки: пожежні автоцистерни, вантажівки, медичний автомобіль та транспорт для перевезення особового складу.
У ДСНС зазначили, що українські рятувальники мають значний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема після російських ракетних ударів і масштабних пожеж.
- Президент Володимир Зеленський у розмові зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном пообіцяв допомогу у боротьбі з лісовими пожежами.
- Вогняна стихія лютує на південному заході Франції і вже підбиралась до міста Бордо. Макрон назвав пожежу «безпрецедентним лихом, з яким ми не стикались з часів Другої світової війни».