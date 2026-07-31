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Іран пригрозив Болгарії та Кіпру через розміщення американських літаків

МЗС ісламської республіки залякує союзників Сполучених Штатів у Європі.

Іран пригрозив Болгарії та Кіпру через розміщення американських літаків
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі контактував з дипломатами Болгарії та Кіпру щодо розміщення на їхній території американських військових літаків.

Як пише Reuters, урядовець застеріг колег - очільницю МЗС Болгарії Велиславу Петрову-Чамову та міністра закордонних справ Кіпру Константіноса Комбоса - від допомоги США у проведенні операцій проти Ірану, прирівнявши такі дії до сприяння агресії. Тегеран вважає підтримку американських воєнних дій "неприйнятною та такою, що суперечить дружнім відносинам між державами".

Болгарія стверджує, що дозволяє перебування американських літаків-заправників на базі "Безмер" виключно у логістичних цілях, а їхнє використання для спорядження пальним бортів повітряних сил США відбувається лише за межами болгарського повітряного простору.

На Кіпрі розташовані дві британські військові бази, де Сполучене Королівство довзолило США розміщувати літаки "лише для оборонних операцій". 

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