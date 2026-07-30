Євродепутатка з Румунії Діана Шошоаке потрапила в ДТП разом із донькою

Наразі її виписали з лікарні.

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Голова партії "S.O.S. România" і євродепутатка Діана Йовановіч-Шошоаке потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в Бухаресті.

Аварія сталася за участю двох автомобілів, пише Digi24.

Після зіткнення політикиню та її доньку Таїс доставили до Університетської лікарні швидкої допомоги.

Згодом євродепутатку виписали з медустанови.

За її словами, вона почувається «непогано».