Євродепутатка з Румунії Діана Шошоаке потрапила в ДТП разом із донькою

Голова партії "S.O.S. România" і євродепутатка Діана Йовановіч-Шошоаке потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в Бухаресті.
Аварія сталася за участю двох автомобілів, пише Digi24.
Після зіткнення політикиню та її доньку Таїс доставили до Університетської лікарні швидкої допомоги.
Згодом євродепутатку виписали з медустанови.
За її словами, вона почувається «непогано».
- У 2023 році Міністерство закордонних справ України ініціювало накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке за ініціативу приєднати частину українських територій.