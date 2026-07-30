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Україна і Латвія підписали меморандуми про співпрацю у розробці, виробництві та випробуванні дронів

Підписали меморандуми, які зміцнять співпрацю між латвійськими міністерствами оборони та економіки, агентством інвестицій та розвитку (LIAA), компанією SIA «Baltic Forces», українськими компаніями-партнерами, а також Ризьким технічним університетом і Латвійською асоціацією військових технологій, дронів і робототехніки.

Україна і Латвія підписали меморандуми про співпрацю у розробці, виробництві та випробуванні дронів
Фото: пресслужба ВРУ

У четвер, 30 липня, в міністерстві оборони Латвії урочисто підписали меморандуми про взаєморозуміння. Це продовжує та розширює співпрацю між державними установами Латвії, компанією SIA «Baltic Forces» та українською промисловістю, започатковану на початку червня.

Про це повідомили у Міноборони Латвії

Підписані меморандуми зміцнюють співпрацю між Міністерствами оборони, економіки, Латвійським агентством інвестицій та розвитку (LIAA), компанією SIA «Baltic Forces», українськими компаніями-партнерами, а також Ризьким технічним університетом і Латвійською асоціацією військових технологій, дронів і робототехніки.

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Їхня мета – сприяти реалізації масштабних інвестиційних проєктів у сфері виробництва безпілотних систем, передачі технологій і створення в Латвії сучасної інфраструктури для випробування технологій подвійного призначення.

Підписані меморандуми охоплюють кілька взаємодоповнювальних напрямів співпраці: залучення інвестицій у розробку та виробництво безпілотних систем і їхніх компонентів, передачу технологій і зміцнення промислового потенціалу, а також розвиток інфраструктури для демонстрації, випробування та впровадження інновацій.

Важливе значення для співпраці має тісне партнерство з українськими компаніями, які останніми роками накопичили унікальний досвід і знання у сфері розроблення безпілотних систем та рішень подвійного призначення в реальних бойових умовах.

Співпраця, започаткована на початку червня, передбачає довгостроковий розвиток у Латвії розроблення, виробництва та випробування безпілотних систем і технологій подвійного призначення, а також передачі технологій. 

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