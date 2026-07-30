Трамп оголосив новий інфраструктурний проєкт у Вашингтоні - понад половину американців це дратує

Згідно з опитуваннями, більшість громадян США хочуть, щоб президент нічого не чіпав у столиці.

Президент США Дональд Трамп вчергове скликав журналістів та громадськість до Білого дому, щоб презентувати новий проєкт реконструкції у Вашингтоні - цього разу для головного аеропорту американської столиці Даллес.

Як пише CNN, на те, щоб осучаснити міжнародне летовище, в адміністрації республіканця пропонують витратити 22,5 мільярда доларів. Даллес справді потребує ремонту та перепланування - цей аеропорт регулярно потрапляє до списку найгірших у США для пасажирів.

Під час свого другого президентського терміну Трамп регулярно займається інфраструктурними новаціями у Вашингтоні. Він вже встиг невдало очистити дзеркальний басейн Меморіалу Лінкольна, спроєктувати Тріумфальну арку і поперейменовувати низку федеральних інституцій на свою честь.

За опитуваннями, 58% американців вважають містобудівничі зусилля Трампа такими, що викликають в них роздратування чи гнів. 73% переконані, що президент мало уваги приділяє найважливішим соціальним питанням, витрачаючи час на непотрібні заняття.