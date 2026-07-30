У Греції троє пожежників загинули під час ліквідації лісового займання

До європейських країн, які потерпають від рекордних за масштабами лісових пожеж, приєднались Греція і Туреччина.

Як пише The Guardian, на грецькому острові Крит жертвами займання стали двоє пожежників, які потрапили у вогняну пастку. Ще один співробітник служби із надзвичайних ситуацій загинув у південній частині континентальної Греції.

Команда ЄС з кризового менеджменту побоюється, що наступні кілька тижнів будуть так само нелегкими для пожежних бригад. В Італії та Греції є високий ризик спалахування нових пожеж.

Важко дається боротьба зі стихією в Іспанії, де ситуація біля Мадрида починає поступово поліпшуватися. Попри це, масштаби евакуаційних заходів вже сягнули сотень тисяч людей і постійно зростають.