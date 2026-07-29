США розглядають можливість заблокувати призначення нового посла Франції через дипломатичний скандал

Очікувалося, що новий дипломат почне роботу у вересні, але наразі ситуація невизначена.

США розглядають можливість затримати або взагалі відхилити кандидатуру нового посла Франції у Вашингтоні.

Президент Еммануель Макрон подав документи на призначення своїм послом Орельєна Лешевальє — колишнього радника Єлисейського палацу та нинішнього керівника апарату очільника МЗС Франції, повідомляє Reuters.

Очікувалося, що Лешевальє розпочне роботу вже у вересні.

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Однак процес ускладнився після публікації французького представництва при ООН у Женеві в мережі X. Французькі дипломати розкритикували США за голосування разом із Росією та КНДР проти продовження мандата верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, зазначивши, що США більше не є осередком прав людини.

У Державному департаменті США назвали таку риторику «невідповідальною та безповажною» і заявили про відповідну реакцію. Напруга посилилася, коли американська делегація демонстративно залишила засідання Ради Безпеки ООН під час виступу представника Франції.

Погіршення стосунків між союзниками триває вже певний час через розбіжності щодо торговельних тарифів, війни в Ірані та висловлювання французів щодо можливого втручання США у внутрішні справи Європи.

Зазвичай затримка чи відмова у затвердженні посла є вкрай рідкісним кроком у дипломатії, який може ще більше заглибити кризу між країнами.