Лісова пожежа біля Мадрида визнана владою найгіршою в історії

Пожежники визнали, що поки не в змозі стримати поширення вогню.

На захід від іспанської столиці Мадрида триває лісова пожежа, через яку уряд країни оголосив режим надзвичайної ситуації та евакуацію.

Як пише BBC, щонайменше 30 тисяч людей змушені були тимчасово залишити домівки через поширення вогню, яке, за повідомленням служби з надзвичайної ситуації, наразі неможливо зупинити силами людей чи техніки. Ще 20 тисяч попросили не виїздити зі своїх районів та, за можливості, залишатися вдома та не виходити на вулицю.

Влада Мадрида визнала, що нинішня пожежа є найгіршою в історії регіону. Цьому посприяв збіг трьох чинників: високої температури, постійних вітрів та перетину вогняних фронтів, що призвело до об'єднання трьох загорянь в одне.

Від масштабних лісових пожеж потерпає і сусідня Франція: там за добу евакуація з масштабів кількох тисяч людей сягнула сотень тисяч. Вогонь рухається в бік Бордо, президент Емманюель Макрон дав розпорядження військам республіки долучитися до заходів стримування стихії.