В Італії відкриють перший центр для боротьби з цифровою залежністю серед молоді

У Флоренції підписали угоду про створення проекту Discover — першого в Італії спеціалізованого центру, який допомагатиме людям свідомо використовувати гаджети та відпочивати від цифрового середовища.

Це перша в країні спроба системно протидіяти цифровій залежності, передає Euronews.

Країни Європи шукають власні шляхи захисту дітей у мережі. Першою жорстке регулювання запровадила Австралія, зобов’язавши провайдерів перевіряти вік користувачів соцмереж та інших онлайн-сервісів.

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У Європі першопрохідцем стала Франція, де вже у вересні набуде чинності заборона на використання соцмереж для дітей до 15 років. Подібні обмеження для підлітків, молодших за 14 або 16 років, готують також у Греції, Словенії, Швеції та Іспанії.

Британія оголосила про намір запровадити нічну «комендантську годину» у соцмережах для осіб віком 16 і 17 років, хоча експерти вже критикують цей задум за низьку ефективність. Загалом такі ініціативи активізувалися після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала запровадження заходів із захисту дітей в інтернеті.

В Італії поки що не ввели схожих заходів. Проект Discover, який розпочне роботу восени, прагне насамперед діяти у сфері профілактики зловживання і неправильного використання екранів та платформ, одночасно просуваючи відповідальне, усвідомлене поводження з цифровими технологіями.

Тут будуть застосовувати підхід, заснований на двох основах: контрольованій цифровій «відв'язці» та заохоченні усвідомленого використання технологій, щоб перетворити молодих людей із пасивних споживачів на активних господарів свого часу. Discover задуманий як координаційний майданчик, відкритий для міста.

Центр прийматиме молодих людей віком від 10 до 25 років і керуватиметься кооперативом Retesviluppo, який більше десяти років працює в школах і має в своєму розпорядженні команду співробітників, партнерів і волонтерів. Серед послуг, що пропонують, — програми профорієнтації, консультаційне вікно і різні майстерні, присвячені як медіаграмотності, так і розвитку живого спілкування через настільні ігри, ручну працю і групові заняття.