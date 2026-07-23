На півночі Румунії оголошували повітряну тривогу

Попередження було для селищ, які розташовані над Дунаєм.

На півночі Румунії, що межує з Україною, вдень 23 липня огллошували повітряну тривогу, пише News.ro.

Попередження прозвучало для населених пунктів, розташованих по руслу Дунаю. Місцевим жителям розіслали оповіщення RO-Alert – прохання сховатись в укритті, підвалі, або за двома стінами у будинку.

«Очікувана тривалість небезпеки – 90 хвилин», – йшлось в повідомленні

У Міністерстві національної оборони повідомили, що підняли у повітря два винищувачі F-16 румунських ВПС з 86-ї авіабази та гелікоптер PUMA. Пілоти заявили, що після прольоту над районом, де були виявлені сигнали небезпеки, жодних повітряних цілей ні візуально, ні на бортових радарах вони не побачили.

Рятувальники також відзвітували, що жодних звернень після сигналу про тривогу від місцевих жителів не надходило.

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