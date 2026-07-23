На півночі Румунії оголошували повітряну тривогу

На півночі Румунії, що межує з Україною, вдень 23 липня огллошували повітряну тривогу, пише News.ro.
Попередження прозвучало для населених пунктів, розташованих по руслу Дунаю. Місцевим жителям розіслали оповіщення RO-Alert – прохання сховатись в укритті, підвалі, або за двома стінами у будинку.
«Очікувана тривалість небезпеки – 90 хвилин», – йшлось в повідомленні
У Міністерстві національної оборони повідомили, що підняли у повітря два винищувачі F-16 румунських ВПС з 86-ї авіабази та гелікоптер PUMA. Пілоти заявили, що після прольоту над районом, де були виявлені сигнали небезпеки, жодних повітряних цілей ні візуально, ні на бортових радарах вони не побачили.
Рятувальники також відзвітували, що жодних звернень після сигналу про тривогу від місцевих жителів не надходило.
Що відомо про безпілотники на території Румунії?
- Наприкінці червня у повіті Тулча виявили уламки дрона, яким російські війська били по Україні. БпЛА був з бойовою частиною, яку знешкодили сапери.
- На початку червня у румунському порту Констанца вибухнув морський дрон, який виявився українським. В МЗС України наголосили, що ВМС завчасно попереджали румунську сторону про цей безпілотник.