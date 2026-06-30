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У Румунії виявили уламки дрона, який РФ могла застосувати по українських портах

Вибухівку з дрона знешкодили на місці. 

У Румунії виявили уламки дрона, який РФ могла застосувати по українських портах
Кордон Румунії і України, ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

Вчора, 29 червня, у районі села Ракелу комуни Лункавіца повіту Тулча в Румунії знайшли уламки безпілотника із бойовою частиною. Попередньо, дрон російський. 

Про це повідомило Міноборони країни. 

До служби екстреної допомоги звернувся місцевий житель, який виявив дрон. На місце прибули Спеціалізовані підрозділи Міністерства національної оборони та інших установ, що входять до системи національної оборони й безпеки, вони оцінили ризики й забезпечили охорону території. Згодом підтвердили наявність вибухового заряду.

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Вибухівку знешкодили шляхом контрольованого підриву на місці вранці 30 червня на спеціально підготовленому майданчику. 

За попередньою оцінкою, це були уламки дрону, який Росія використала для атаки на українську портову інфраструктуру у квітні 2026 року, до вжиття заходів із посилення та адаптації системи протиповітряної оборони після схожих інцидентів у повіті Галац.

За даними румунського міністерства, від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України зафіксовано понад 100 атак на об'єкти на території України поблизу кордону з Румунією. У цьому контексті було зареєстровано 29 випадків несанкціонованого входження російських безпілотників у повітряний простір Румунії, а безпілотники або їхні уламки були виявлені на румунській території приблизно у 50 випадках.

Лише у 2026 році поблизу кордону Румунії було зафіксовано 33 атаки. Літаки, що виконували місії повітряного патрулювання, 26 разів піднімалися за тривогою. За той самий період було зареєстровано 15 випадків несанкціонованого входження безпілотників у повітряний простір Румунії, а безпілотники або їхні уламки були виявлені на території країни у 14 випадках.

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