Підозру отримади "депутати днр”, які допомогли мобілізувати 60 тисяч чоловіків на окупованій території Донеччини

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Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру чотирьом так званим “депутатам народної ради днр”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2022 року вони проголосували за “указ” про загальну мобілізацію на окупованій території Донеччини.

Фактично це рішення стало частиною механізму, який дозволив окупаційній адміністрації масово забирати чоловіків і відправляти їх воювати проти України.

Під загрозою переслідування людей примусово мобілізовували через незаконні “військкомати днр” та відправляли на фронт у складі армії РФ. За наявними даними, так війська держави-агресора поповнили близько 60 тисяч осіб з окупованої Донеччини.

Чотирьом підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Двоє з них уже раніше заочно засуджені за злочини проти національної безпеки України.