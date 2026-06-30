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Підозру отримади "депутати днр”, які допомогли мобілізувати 60 тисяч чоловіків на окупованій території Донеччини

Чотирьом підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни. 

Підозру отримади "депутати днр”, які допомогли мобілізувати 60 тисяч чоловіків на окупованій території Донеччини

Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру чотирьом так званим “депутатам народної ради днр”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2022 року вони проголосували за “указ” про загальну мобілізацію на окупованій території Донеччини.

Фактично це рішення стало частиною механізму, який дозволив окупаційній адміністрації масово забирати чоловіків і відправляти їх воювати проти України.

Під загрозою переслідування людей примусово мобілізовували через незаконні “військкомати днр” та відправляли на фронт у складі армії РФ. За наявними даними, так війська держави-агресора поповнили близько 60 тисяч осіб з окупованої Донеччини.

Чотирьом підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Двоє з них уже раніше заочно засуджені за злочини проти національної безпеки України.

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