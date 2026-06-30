Внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 10 мешканців Сумщини, повідомляє обласна військова адміністрація.
У Глухівській громаді внаслідок ворожого удару поранено 63-річного та 52-річного чоловіків, постраждала 33-річна жінка (гостра реакція на стрес) Також внаслідок ударів ворожих БпЛА поранено 34-річну жінку, травмовано 31-річну жінку та постраждала 40-річна жінка (гостра реакція на стрес).
У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона тяжко поранено 52-річного чоловіка та травмовано 56-річну жінку.
У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано 63-річного чоловіка.
У Буринській громаді внаслідок влучання FPV-дрона поранення отримав 36-річний чоловік.
Госпіталізовано 20-річного чоловіка, який отримав поранення у Ворожбянській громаді 27 червня внаслідок удару КАБ.
За допомогою до медиків звернулася 59-річна жінка, яка була травмована 24 червня внаслідок удару ворожого БпЛА у Конотопській громаді.
Протягом доби, з ранку 29 червня до ранку 30 червня 2026 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 29 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миропільська
- Миколаївська сільська
- Краснопільська
- Юнаківська
- Білопільська
- Річківська
- Глухівська
- Ямпільська
- Свеська
- Хутір-Михайлівська
- Середино-Будська
- Есманьська
- Новослобідська
- Буринська
- Путивльська
- Великописарівська
- Комишанська
Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, керовані авіаційні бомби, ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Глухівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, житлові будинки, вантажні автомобілі;
- у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Буринській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Річківській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Комишанській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Краснопільській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, господарчі споруди;
- у Великописарівській громаді пошкоджено господарчу споруду, автомобіль;
- у Свеській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Середино-Будській громаді знищено житловий будинок, пошкоджено приватне домоволодінння, господарчу споруду, автомобілі;
- у Зноб-Новгородській громаді знищено житловий будинок;
- у Есманьській громаді зруйновано житловий будинок, господарчі споруди.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 5 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 9 хвилин.