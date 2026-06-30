Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

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Внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 10 мешканців Сумщини, повідомляє обласна військова адміністрація.

У Глухівській громаді внаслідок ворожого удару поранено 63-річного та 52-річного чоловіків, постраждала 33-річна жінка (гостра реакція на стрес) Також внаслідок ударів ворожих БпЛА поранено 34-річну жінку, травмовано 31-річну жінку та постраждала 40-річна жінка (гостра реакція на стрес).

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона тяжко поранено 52-річного чоловіка та травмовано 56-річну жінку.

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У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано 63-річного чоловіка.

У Буринській громаді внаслідок влучання FPV-дрона поранення отримав 36-річний чоловік.

Госпіталізовано 20-річного чоловіка, який отримав поранення у Ворожбянській громаді 27 червня внаслідок удару КАБ.

За допомогою до медиків звернулася 59-річна жінка, яка була травмована 24 червня внаслідок удару ворожого БпЛА у Конотопській громаді.

Протягом доби, з ранку 29 червня до ранку 30 червня 2026 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 29 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миропільська

Миколаївська сільська

Краснопільська

Юнаківська

Білопільська

Річківська

Глухівська

Ямпільська

Свеська

Хутір-Михайлівська

Середино-Будська

Есманьська

Новослобідська

Буринська

Путивльська

Великописарівська

Комишанська

Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, керовані авіаційні бомби, ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Глухівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, житлові будинки, вантажні автомобілі;

у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Буринській громаді пошкоджено приватний будинок;

у Річківській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Комишанській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено автомобіль;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Краснопільській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Великописарівській громаді пошкоджено господарчу споруду, автомобіль;

у Свеській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Середино-Будській громаді знищено житловий будинок, пошкоджено приватне домоволодінння, господарчу споруду, автомобілі;

у Зноб-Новгородській громаді знищено житловий будинок;

у Есманьській громаді зруйновано житловий будинок, господарчі споруди.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 5 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 9 хвилин.