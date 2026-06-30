У Чернігівській області ворог поранив чотирьох людей

У Чернігівській області протягом доби були влучання по обʼєктах критичної інфраструктури та звʼязку. Поранені четверо людей. Росіяни били по області дронами.

Про це повідомив начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Учора вранці ворог «Молнією» вдарив по деревообробному підприємству в Новгороді-Сіверському , там пошкоджений фасад. В обід через влучання такого ж дрона в місті пошкоджена адмінбудівля, оселя й автівки. У 84-річної жінки діагностували акубаротравму. Пізно ввечері через удар «Ланцетом» пошкоджене житло і легковик.

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Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Удень через атаку «Герберами» по селу Новгород-Сіверської громади поранені двоє цивільних чоловіків. Одному 51 рік, його перевели в обласну лікарню, інший, 55-річний, лікується амбулаторно.

У Семенівці ворог вдарив по території місцевої лікарні.

Також були удари «Гербер» по Городні, поранений 67-річний чоловік. Пошкоджене подвірʼя і вантажівка. У селі на Городнянщині загорівся будинок через удар «Молнії».

У Ріпках пізно ввечері через атаки «Герберами» пошкоджена автозаправка й магазин.